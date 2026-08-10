Die Clique fährt nach Jersey ShoreJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Die Clique fährt nach Jersey Shore
21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 16
Die Gang macht einen Ausflug zum Strand. Dee und Dennis wollen ihre alten Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen. Allerdings stellen sie nach und nach fest, dass sich die Küste in den letzten Jahren verändert hat. Mac und Frank machen derweil einen kleinen Trip mit dem Schlauchboot. Dummerweise schlafen beide ein und wachen kurze Zeit später mutterseelenallein auf dem weiten Ozean wieder auf.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH