Sweet Dee hat eine SteuerprüfungJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 4: Sweet Dee hat eine Steuerprüfung
22 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Dee erhält Besuch vom Finanzamt. Sie muss sich einer Steuerprüfung unterziehen. Die Blondine hat das Kind, das sie als Leihmutter auf die Welt gebracht hat, zu Unrecht bei ihrer Steuererklärung angegeben. Jetzt muss sie innerhalb eines Tages nicht nur ihre Wohnung kindersicher machen, sondern auch ein Baby ausleihen, das sie als ihr eigenes ausgeben kann, wenn die Steuerprüferin zur Kontrolle erscheint.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television