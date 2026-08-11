It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 5: Franks Bruder
21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16
Frank ist außer sich, als plötzlich sein Bruder in der Bar auftaucht. Die beiden blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück und sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Gemeinsam erzählen sie der Gang von ihrem damaligen Leben. Allerdings könnten ihre Erinnerungen kaum unterschiedlicher sein. In einem sind sie sich jedoch einig: Ihr Herz schlägt noch immer für die gleiche Frau.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH