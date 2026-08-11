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It's Always Sunny in Philadelphia

Franks Bruder

ProSieben FUNStaffel 7Folge 5vom 11.08.2026
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It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 5: Franks Bruder

21 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 16

Frank ist außer sich, als plötzlich sein Bruder in der Bar auftaucht. Die beiden blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück und sind nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Gemeinsam erzählen sie der Gang von ihrem damaligen Leben. Allerdings könnten ihre Erinnerungen kaum unterschiedlicher sein. In einem sind sie sich jedoch einig: Ihr Herz schlägt noch immer für die gleiche Frau.

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