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It's Always Sunny in Philadelphia

Chardee MacDennis: Das Spiel der Spiele

ProSieben FUNStaffel 7Folge 7vom 11.08.2026
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Folge 7: Chardee MacDennis: Das Spiel der Spiele

20 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Die Gang langweilt sich in der Bar - bis sie auf die Idee kommen, ihr selbst erfundenes Brettspiel "Chardee MacDennis" zu spielen. Neben klassischen Elementen zeichnet sich das Game durch übermäßigen Alkoholgenuss und Gewaltanwendung aus. Bislang konnten sich Mac und Charlie nicht gegen Dennis und Dee durchsetzen, doch diesmal erhalten die beiden Loser Unterstützung von Frank.

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