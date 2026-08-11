Chardee MacDennis: Das Spiel der SpieleJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 7: Chardee MacDennis: Das Spiel der Spiele
20 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Die Gang langweilt sich in der Bar - bis sie auf die Idee kommen, ihr selbst erfundenes Brettspiel "Chardee MacDennis" zu spielen. Neben klassischen Elementen zeichnet sich das Game durch übermäßigen Alkoholgenuss und Gewaltanwendung aus. Bislang konnten sich Mac und Charlie nicht gegen Dennis und Dee durchsetzen, doch diesmal erhalten die beiden Loser Unterstützung von Frank.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH