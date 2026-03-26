Das ANTI-soziale NetworkJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Das ANTI-soziale Network
21 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Durch Social Media entdeckt Dee eine Gin-Bar, die sie mit den Jungs besucht. Das Marketingmodell der kostenlosen Online-Werbung will die Gang nun auch für ihre Bar nutzen. Das gestaltet sich allerdings schwieriger als gedacht. Bei dem Versuch, ein virales Video zu drehen, schießt Frank etwas über das Ziel hinaus.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television