Die Clique sitzt in der FalleJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 9: Die Clique sitzt in der Falle
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Dee, Dennis und Frank sitzen in einem fremden Kleiderschrank fest. Offenbar wollen sie eine wertvolle Vase retten. Sie glauben, dass die Hausbewohner gefährliche Kunstdiebe sind. Dass sie dabei selbst den Pfad der Legalität verlassen, ignorieren sie großzügig.
Alle Staffeln im Überblick
It's Always Sunny in Philadelphia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: 20th Century Fox International Television & © Season 4, Season 8-14: Walt Disney Company Germany GmbH