HGTVStaffel 1Folge 4vom 23.01.2026
Folge 4: Frag einfach Pops!

45 Min.Folge vom 23.01.2026

Ein frisch verheiratetes Paar möchte sein Haus aus den 60ern modernisieren, rutscht jedoch nach einem Jobverlust in eine heikle finanzielle Lage. Izzy muss besonders genau planen, damit das Budget reicht und der Charakter des Hauses erhalten bleibt. Gleichzeitig steht er intern vor der Frage, ob Joe weiterhin verlässlich an Bord ist.

