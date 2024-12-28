Jack Osbourne's Night Of Terror
Folge vom 28.12.2024: Mit Kelly im Geisterknast
44 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Jack hat seine Schwester Kelly schon oft das Gruseln gelehrt, aber mit dieser Aktion will er noch eins draufsetzen: Er geht mit ihr auf Geisterjagd ins Nevada State Prison, in dem es 54 Hinrichtungen und über 250 Todesfälle gab. Nun soll das düstere Gebäude zum Museum werden, doch das ehemalige Gefängnis gleicht eher einer Geisterbahn. Zu den Häftlingen, die hier umgehen, zählt Serienmörder Carroll Cole, der einst 15 Frauen erwürgt hat. Und sein Geist soll dem weiblichen Geschlecht noch immer an die Gurgel gehen. Trotzdem lassen sich Jack und Kelly über Nacht im Spuk-Gefängnis einschließen.
Genre:Paranormal
12
