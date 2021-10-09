Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 09.10.2021: Der üppige Schrank
23 Min.Folge vom 09.10.2021
Für Single-Mom Jackie kamen ihre drei Kinder immer zuerst. Als sie eine halbe Million Dollar bei einem Rubbellos gewann, kann sie endlich ihre winzige Mietwohnung verlassen und in ihr eigenes Haus ziehen – das nur ihr gehört. Im bezaubernden Racine in Wisconsin, zwischen dem Michigansee, Leuchttürmen und dem Hafen wünscht sie sich ein charmantes Haus, in dem sie Freunde und Familie einladen und bewirten kann. David Bromstad besichtigt mit Jackie zauberhafte Villen. Ist auch ihr Traumhaus mit dabei?
