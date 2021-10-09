Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Der üppige Schrank

HGTVFolge vom 09.10.2021
Der üppige Schrank

Der üppige SchrankJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 09.10.2021: Der üppige Schrank

23 Min.Folge vom 09.10.2021

Für Single-Mom Jackie kamen ihre drei Kinder immer zuerst. Als sie eine halbe Million Dollar bei einem Rubbellos gewann, kann sie endlich ihre winzige Mietwohnung verlassen und in ihr eigenes Haus ziehen – das nur ihr gehört. Im bezaubernden Racine in Wisconsin, zwischen dem Michigansee, Leuchttürmen und dem Hafen wünscht sie sich ein charmantes Haus, in dem sie Freunde und Familie einladen und bewirten kann. David Bromstad besichtigt mit Jackie zauberhafte Villen. Ist auch ihr Traumhaus mit dabei?

Alle verfügbaren Folgen