Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Zauberhafte Schwestern

HGTVFolge vom 20.11.2021
Zauberhafte Schwestern

Zauberhafte SchwesternJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 20.11.2021: Zauberhafte Schwestern

22 Min.Folge vom 20.11.2021

In Charlotte, North Carolina, hat Hausvermittler David Bromstad das Vergnügen, eine ganz besondere Gewinnerin kennenzulernen: Mit nur 22 Jahren gehört Glückspilz Hadleigh nämlich zu den jüngsten Lotto-Gewinnerinnen in Davids Laufbahn. Die ausgezahlte Summe beträgt stolze 390.000 Dollar. Damit möchte Hadleigh ein tolles Haus für sich, ihre Mom und ihre Schwester kaufen. Neben ausreichend Platz zum Party machen, wünschen sich die Girls ein stylisches Multimedia-Zimmer zum Live-Streamen.

Alle verfügbaren Folgen