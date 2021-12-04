Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 04.12.2021: Pool oder Garten?
23 Min.Folge vom 04.12.2021
Kyron und Brianna dürfen sich über einen Gewinn von 124.000 Dollar freuen, der ihr Leben komplett verändert. Aktuell leben sie mit ihren zwei Kindern in einer 3-Zimmer-Wohnung und mussten jeden Dollar zweimal umdrehen. Das ändert sich jetzt! Mit David Bromstad suchen sie in Upstate New York nach einem charmanten Altbau mit mindestens vier Zimmern und einem Pool. Dafür hauen sie ihr komplettes Geld auf den Kopf. David findet einige traumhafte Häuser, die die Familie mit ihrem ländlichen Charme und einem extrem guten Preis-Leistungs-Verhältnis in Versuchung bringen.
