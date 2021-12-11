Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 11.12.2021: Zurück in den Luxus
23 Min.Folge vom 11.12.2021
Luxusvilla im Sunshine State gesucht: In Florida trifft David Bromstad die glücklichen Gewinner Alison und Rob und ihre beiden Teenager, die nach einem 6-Millionen-Dollar-Gewinn in den Norden nach Brevard County ziehen wollen. In der edlen Gegend sucht die Familie nach einer modernen Villa im Miami-Chic, die vier Schlafzimmer, drei bis vier Bäder, mehrere Terrassen und einen Pool haben soll. Gemeinsam mit der ganzen Familie begibt sich David Bromstad auf eine Reise voller Glamour, Sonne, Sand und luxuriöser Anwesen. Doch welches Traumhaus lässt die Herzen der Gewinner-Familie höher schlagen?
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
