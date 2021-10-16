Ein Feriendomizil in den BergenJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 16.10.2021: Ein Feriendomizil in den Bergen
Folge vom 16.10.2021
Nicht immer ist es ein Lotterielos, das zu einem unerwarteten Geldsegen führt. Als das Ehepaar Rick und Alicia aus Florida eine Erbschaft von einem lange verschollenen Großonkel erhielten, waren sie plötzlich um 900.000 Dollar reicher. Nun machen sie sich auf den Weg in die Berge von Blue Ridge, Georgia, um das perfekte Feriendomizil für ihre Familie zu kaufen. Aber während Alicia ein Budget von 400.000 bis 600.000 Dollar festgelegt hat, hat Rick andere Vorstellungen: Er möchte unbedingt etwas mit einer spektakulären Aussicht – und in Blue Ridge ist das nicht gerade billig. Kann David Bromstad Rick helfen und Alicia überzeugen, das Budget für ein luxuriöses Ferienhaus zu sprengen?
