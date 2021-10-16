Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 16.10.2021: Erst Haus, dann Hochzeit
23 Min.Folge vom 16.10.2021
David Bromstad kehrt nach Dallas, Texas, zurück, um seine neueste Gewinnerin Denise und ihren Freund Arndt zu treffen. Zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen gewann Denise 1,2 Millionen Dollar in der Lotterie. Die beiden wollen mit dem Geld ihr Traumhaus kaufen und zusammenziehen! David muss sein Bestes geben, denn Arndt arbeitet im Baugewerbe und Denise ist Hausgutachterin, sodass sie genau wissen, worauf es bei einem Haus ankommt. Die größte Frage ist, ob das Paar ein renovierungsbedürftiges oder ein nagelneues Haus ohne Renovierungsarbeiten haben möchten. Feststeht: Die beiden wünschen sich eine effiziente Küche und ein stilvolles Inneres.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.