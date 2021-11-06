Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 06.11.2021: König für einen Tag
23 Min.Folge vom 06.11.2021
Lee und Lacherrica haben den doppelten Hauptpreis gewonnen: 1 Million US-Dollar, und das an ihrem ersten Hochzeitstag! Mit diesem netten Sümmchen hat das Glückspaar Großes vor. In Orlando, Florida, wollen die beiden ein echtes Traumhaus kaufen. 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und 2 Stockwerke sind dabei Pflicht. Denn obwohl Ehemann Lee über 1,80 Meter groß ist, wünscht er sich von seiner neuen Immobilie aus die ganze Nachbarschaft zu überblicken und so der „König für einen Tag“ zu sein.
