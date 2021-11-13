Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 13.11.2021: Daheim in Louisiana
23 Min.Folge vom 13.11.2021
Tim und Mary haben einen echten Glückstreffer gelandet. Aus einem Rubbel-Los für nur 5 Dollar sind für das Paar satte 250.000 Dollar herausgesprungen! Das Geld können die beiden gut gebrauchen. Denn nach drei Jahrzehnten in Virginia, wünscht sich Mary nichts mehr, als wieder in ihre Heimat Louisiana zu ziehen. Während Mary eine edle Suite für ihre Mutter vorschwebt, soll das neue Traumhaus für Tim unbedingt mit einem Swimmingpool ausgestattet sein. Und ein Fischweiher zum Angeln wäre auch nicht schlecht...
