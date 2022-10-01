Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 01.10.2022: Obdach mit Pool
23 Min.Folge vom 01.10.2022
Davids und Melanies Geldsegen kam genau richtig. David war obdachlos in Portland, Oregon, als er erfuhr, dass er 1,4 Millionen Dollar von seiner Mutter geerbt hatte. Mit dem Geld beschlossen er und seine Freundin, ins sonnige Cape Coral nach Florida zu ziehen, wo sie an den vielen Kanälen angeln, Boot fahren und die Sonne genießen können – mit Stil. Denn ihr Haus soll mindestens drei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen Pool haben und sich in exklusiver Kanalnähe befinden. Kann David Bromstad das Traumhaus der beiden für 420.000 Dollar auftreiben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.