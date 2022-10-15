Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 15.10.2022: California Dream
23 Min.Folge vom 15.10.2022
Ein Rubbellos bescherte Tara fünf Millionen US-Dollar! Der Gewinn kam genau zur richtigen Zeit, denn sie und ihr Mann leben mit ihren drei Kindern und drei Hunden in einem kleinen Apartment in Orange County. Mit dem Millionengewinn wollen sie in ihr Traumhaus ziehen. Sie wünschen sich ein einstöckiges Haus mit Garten und mindestens drei Schlafzimmern für 900.000 Dollar. Hat die Familie ein weiteres Mal Glück und findet mithilfe von David Bromstad trotz der unfassbaren Preise in Kalifornien ihr Traumhaus?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.