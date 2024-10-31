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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Stadt Land Acker

HGTVFolge vom 31.10.2024
Stadt Land Acker

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Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 31.10.2024: Stadt Land Acker

22 Min.Folge vom 31.10.2024

Ein Paar hat sich kennengelernt, als er sich von einer schweren Verletzung erholte. Nun, einige Jahre später, sind sie dank eines großen Lottogewinns bereit, ihr Traumhaus in der idyllischen Kleinstadt Tappahannock, Virginia, zu finden. Auf der Suche nach einem ruhigen Leben auf dem Land begeben sie sich mit David auf eine Reise, um das perfekte Anwesen zu entdecken, das sowohl Ruhe als auch Komfort bietet.

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