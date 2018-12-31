Domizil mit Rundum-MeerblickJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 31.12.2018: Domizil mit Rundum-Meerblick
20 Min.Folge vom 31.12.2018
Dawn aus Orange County, Kalifornien, hat in einem Laden einen Quicktipp-Schein gespielt und wenig später ungläubig auf die Zahlen geschaut: Um 779.000 Dollar reicher will Dawn nun mit Ehemann Angelo ihr Häuschen am Highway gegen ein echtes Traumhaus eintauschen. David Bromstad hilft den beiden bei der Suche. Das neue Luxusdomizil sollte einen fantastischen Rundum-Meerblick haben, außerdem ein offenes Wohnkonzept und drei Schlafzimmer mit Bad en suite. Das Budget des Paares liegt bei 1,7 Millionen, da sie vor dem Lottogewinn bereits viel Geld gespart hatten. Und das ist auch nötig, weil Grundstücke mit Meerblick in Orange County sehr gefragt und teuer sind.
