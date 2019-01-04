Kein Luxus, nur PrivatsphäreJetzt kostenlos streamen
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 04.01.2019: Kein Luxus, nur Privatsphäre
21 Min.Folge vom 04.01.2019
Die alleinerziehende Mutter Laura lebt mit Sohn Dante in einem kleinen Zwei-Zimmer-Appartement in Cape Cod, Massachusetts. Doch nun ist es mit den beengten Wohnverhältnissen vorbei: Laura hat mit einem 10-Dollar-Los 4.000.000 gewonnen und kann sich eine Immobilie kaufen, die für sie und den 14-Jährigen genug Platz bietet. Doch die Ansprüche der Multimillionärin sind bescheiden: Ein freistehendes Haus mit rund 110 qm2, drei Schlaf-, zwei Badezimmern und kleinem Garten reicht dem Mutter-Sohn-Gespann. Laura will keinen Luxus, nur Privatsphäre, und behält den Großteil ihres Gewinns für weitere wichtige Anschaffungen und die Ausbildung ihres Sohnes zurück.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.