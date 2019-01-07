Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 07.01.2019: Familienvermögen
20 Min.Folge vom 07.01.2019
Tanya und Hector aus Visalia, Kalifornien, haben fünf Kinder und arbeiten beide Vollzeit. Trotzdem können sie sich nicht genügend Wohnraum leisten, leben in einem winzigen Haus zur Miete und müssen sich zu siebt zwei Schlafzimmer teilen. Doch die beengte Situation wird sich nun ändern: Mit einem 10-Dollar-Rubbellos hat Hector 750.000 gewonnen - nun kann sich die Großfamilie ihr Traum-Domizil kaufen. Vier Schlafzimmer sollten es sein, mindestens drei Bäder, eine große Küche, ein offenes Wohnkonzept und ein Garten, damit die Kids genug Platz zum Herumtoben haben. Außerdem sollte das Objekt, wenn möglich bezugsfertig sein, inklusive Möbel und Deko.
