Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 27.12.2018: Haus mit Atelier
21 Min.Folge vom 27.12.2018
Deano, Carissa und ihre Kinder haben ein normales Leben im Mittleren Westen geführt - bis ihr Lottogewinn alles umkrempelt. Dabei waren die Umstände unspektakulär: Deano hatte in einem Laden Bier gekauft und an der Kasse ein Los gezogen. Nun ist die Familie um sieben Millionen Dollar reicher und will das kleine Haus in Pierceton, Indiana, verlassen, um wie echte Millionäre zu leben. Mindestens 220 Quadratmeter sollen es sein, drei Bäder, vier Schlafzimmer, davon eine Master-Suite mit Master-Schrank, ein großes Grundstück und Atelier für die Kunstbegeisterte Carissa. Trotzdem wollen die Multimillionäre nicht mehr als 500.000 ausgeben und in ihrer Nachbarschaft im ländlichen Indiana bleiben.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.