Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 28.03.2020: Hoher Einsatz
22 Min.Folge vom 28.03.2020
Der Poker-Gewinn von 300.000 US-Dollar verändert das Leben von Nick und seiner jungen Familie. Endlich können sie sich ihr Traumhaus in Fort Worth, Texas, kaufen. Dafür engagieren sie den Experten David Bromstad: Er hilft bei der Immobiliensuche für ein großes Haus, das Platz für das Paar und ihre drei kleinen Kinder bietet.
