Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus
Folge vom 03.06.2025: Kücheninsel statt Friseur
23 Min.Folge vom 03.06.2025
Das Glücksspiel einer Frau hat sich ausgezahlt: Sie kaufte ein ganzes Buch voller Rubbellose und gewann eine Million Dollar! Jetzt suchen sie und ihre Frau ihr erstes gemeinsames Zuhause in Jacksonville, Florida. David zeigt ihnen verschiedene Häuser in einer Gated Community, die Komfort, Sicherheit und ein wenig Luxus bieten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.