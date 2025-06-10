Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Chicago Cop sucht Landidylle

HGTVFolge vom 10.06.2025
Chicago Cop sucht Landidylle

Chicago Cop sucht LandidylleJetzt kostenlos streamen

Jackpot! - Hauptpreis Traumhaus

Folge vom 10.06.2025: Chicago Cop sucht Landidylle

23 Min.Folge vom 10.06.2025

Nach einem satten Lottogewinn von 926.000 Dollar möchte eine 34-jährige Polizistin aus Chicago der Großstadt den Rücken kehren und mit Unterstützung von David ihr Traumhaus im ländlichen Crete, Illinois, finden. Besonders wichtig ist ihr ein weitläufiger Garten – schließlich sollen ihre neun Enkelkinder dort unbeschwert toben können.

