Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Jäger der vergessenen Schätze
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Den Traum vom eigenen Haus konnten sich Nils und Christina bereits erfüllen. Doch zum perfekten Glück fehlt den beiden noch ein neues Schlafzimmer. Die Schatzjäger Carsten und Mauro sollen helfen den Wunsch zu verwirklichen. In Kisten und Kartons finden die beiden Schatzjäger allerlei Relikte aus ehemals zwei Haushalten. Aber: Finden sie auch wirklich genug um den Traum vom himmlischen Schlafen zu erfüllen? Rechte: Sat.1 Gold
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6