JENKE. Experiment. Alltagsdrogen. Wie gedopt ist Deutschland?

ProSiebenFolge vom 21.10.2024
95 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Koffein, Ritalin, Psilocybin - kommen Glück und Erfolg heute aus der Pillenpackung? Der Druck in der Leistungsgesellschaft ist allgegenwärtig. Jenke von Wilmsdorff testet in seinem neuen Experiment unterschiedliche "Dopingmittel" für den Alltag ...

