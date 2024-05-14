Cottage-Feeling und SeeblickJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 14.05.2024: Cottage-Feeling und Seeblick
Wittney und ihr Sohn Drew wollen ihr Haus am See in Rigers, Arkansas, renovieren. Wittney hat das Haus gekauft, um ein Familiennest zu schaffen. Doch das Haus ist in einem vernachlässigten Zustand, mit zahlreichen Mängeln im Innen- und Außenbereich. Gemeinsam mit Jenny und Dave planen sie, das Haus zu einem gemütlichen und funktionalen Zuhause umzugestalten. Zu den geplanten Renovierungen gehören die Neugestaltung des Gartens, eine moderne Küche, ein gemütliches Wohnzimmer mit Kamin, ein geräumiges Schlafzimmer und ein luxuriöses Bad. Außerdem sollen Terrassen gebaut werden, um den steilen Hang hinter dem Haus nutzbar zu machen. Trotz der Herausforderungen und des straffen Zeitplans ist die Familie entschlossen, ihr Traumhaus zu verwirklichen und die herrliche Aussicht auf den See zu genießen.