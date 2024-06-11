Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

HGTVFolge vom 11.06.2024
45 Min.Folge vom 11.06.2024

Ein Ehepaar und seine kleine Tochter wollen ihr dreistöckiges Haus aus der Mitte des Jahrhunderts am See renovieren. Von der Eingangstür über die Küche bis hin zum Badezimmer soll das Haus modernisiert und im Mid-Century-Stil neu eingerichtet werden. Im Haus gibt es eindeutige Sicherheitsbedenken, und so versuchen Dave und Jenny, die Drehungen und Wendungen der dringend benötigten Renovierung zu meistern.

