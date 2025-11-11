Pub-Vibes für den PartykellerJetzt kostenlos streamen
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge vom 11.11.2025: Pub-Vibes für den Partykeller
45 Min.Folge vom 11.11.2025
Eine Familie hat sich mit einem Seehaus ihren Traum erfüllt und möchte nun den Keller völlig neu gestalten. Dave und Jenny bekommen freie Hand und verwandeln den tristen Raum in eine stimmungsvolle Location. Inspiriert von britischen Pubs entsteht ein Ort für Partys und gesellige Abende. Ein Outdoor-Bereich ergänzt das neue Herzstück des Hauses.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.