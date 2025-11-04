Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Midcentury-Modern im neuen Glanz

HGTVFolge vom 04.11.2025
Midcentury-Modern im neuen Glanz

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge vom 04.11.2025: Midcentury-Modern im neuen Glanz

44 Min.Folge vom 04.11.2025

Die Marrs nehmen sich ein weitläufiges Haus aus den 1950er-Jahren vor, das dringend frischen Wind braucht. Mit viel Gespür für Details wollen sie Küche, Schlafzimmer und Bäder modernisieren, ohne den Charme des Hauses zu zerstören. Doch plötzlich stoßen sie auf ein gefährliches Problem, das das gesamte Projekt ins Wanken bringen könnte.

