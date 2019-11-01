Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 01.11.2019
Folge 1: Samenraub

24 Min.Folge vom 01.11.2019Ab 12

Christians Freundin Emily wünscht sich ein gemeinsames Baby. Da sein letztes Kind acht Jahre alt ist und er bereits die magische Grenze von 40 überschritten hat, verlangt sie von ihm, sein Sperma testen zu lassen. In der Arztpraxis trifft er seinen alten Bekannten Karsten, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Doch so "Eins, zwei, drei, vorbei" funktioniert es bei Christian leider nicht ...

