MTVStaffel 8Folge 17vom 15.12.2025
41 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 16

Die Crew trifft sich, um 15 Jahre Chaos und Kultmomente zu feiern, von Geisterjagden in Cape May bis Nicoles Ahnenforschung. Teil eins hat Überraschungen, Lieblingserinnerungen und die große Frage, ob Sammi und Ronnie bereit sind, sich zu vertragen.

MTV
