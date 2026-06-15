Jersey Shore Family Vacation
Folge 20: Ist das dein Kleid?
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 16
Pauly und Vinny treten in Chicago auf, Jenni führt Regie bei einem neuen Horrorfilm, und Angelina und Sammi hüten ein großes Geheimnis.
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Jersey Shore Family Vacation
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8: MTV & © Season 4, Season 8: MTV Germany