Jersey Shore Family Vacation
Folge 26: Doppelt gebucht
42 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 16
Der Jamptons-Urlaub ist in vollem Gange; Mike hofft auf Sammis Segen, Angelina wünscht sich einen Neuanfang, und Jenni verdirbt die Stimmung.
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Jersey Shore Family Vacation
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8: MTV & © Season 4, Season 8: MTV Germany