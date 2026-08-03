Jersey Shore Family Vacation
Folge 27: BDS Eventplanung
42 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 16
Es steigt eine wilde Hausparty in den Jamptons, Mike gibt sich besondere Mühe für Sammis Gender Reveal, und Pauly verkehrt alles ins Gegenteil.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
Jersey Shore Family Vacation
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8: MTV & © Season 4, Season 8: MTV Germany