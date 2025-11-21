Das "Narbenmonster" und "Lady Kalaschnikow"Jetzt kostenlos streamen
Ein junger Familienvater begeht ein grausames Verbrechen an einem Kind und erleidet bei der Spurenbeseitigung schwere Verbrennungen. Als "Narbenmonster" gebrandmarkt, muss er sich den Konsequenzen stellen. Parallel dazu enthüllt der Fall der "Lady Kalaschnikow" die dunkle Seite der Drückerszene der 90er Jahre. Die 21-jährige Deborah O. wird unter der Anleitung der Drückerchefin Petra F. zu einer kaltblütigen Mörderin.
