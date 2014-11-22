Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 22.11.2014
143 Min.Folge vom 22.11.2014Ab 12

Warum kniffelt Klaas mit Kannibalen? Wieso will Joko ein Selfie mit einem Meeresriesen? Weshalb soll Klaas in einer Felswand schlafen? Heute jagen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wieder gegenseitig um den Globus. Ihr Ziel: der Weltmeistertitel!

