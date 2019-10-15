Profifußballer und Influencer machen Joko und Klaas das Leben schwerJetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 2: Profifußballer und Influencer machen Joko und Klaas das Leben schwer
112 Min.Folge vom 15.10.2019Ab 12
Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne des Senders? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. In neuen Folgen müssen die beiden ewigen Rivalen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Über ihre Herausforderer und die Spiele bestimmt einzig und alleine ihr Arbeitgeber. Nach bisher vier Ausgaben steht es mit 2:2 unentschieden zwischen Sender und Joko & Klaas.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2019
12
Copyrights:© ProSieben
