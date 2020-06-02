Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 5

ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 02.06.2020
113 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 12

Für Joko und Klaas geht es zum vorerst letzten Mal um 15 Minuten Sendezeit. ProSieben hat wie immer etwas dagegen und lässt die beiden ordentlich sitzen, stehen und strecken! Ob Joko und Klaas diesen Prüfungen gewachsen sind? Heute sind mit von der Partie: René Adler, Timo Hildebrand und Frank Rosin.

ProSieben
