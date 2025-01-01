Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

ProSiebenStaffel 3Folge 6
Folge 6: Es geht um 15 Minuten und das Sorgerecht für Baby-Steven

119 Min.Ab 12

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten wieder gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind mit von der Partie: Matthias Schweighöfer, Franziska Weisz, Riccardo Simonetti, Jasna Fritzi Bauer und Janin Ullmann.

ProSieben
