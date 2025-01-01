Jonestown - Massenselbstmord einer Sekte
Vom charismatischen Prediger und leidenschaftlichen Unterstützer der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zum egomanischen Sektenführer mit Realitätsverlust, der schließlich zum Massenmörder wird: Die Lebensgeschichte von Jim Jones ist so einzigartig wie grauenvoll. Die Doku-Reihe beschreibt den Aufstieg und Fall der Sekte The Peoples Temple in Jonestown - mitten im Dschungel Guyanas.
