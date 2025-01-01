Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem Kneipenbesuch

SAT.1Staffel 1Folge 1
Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem Kneipenbesuch

Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem Kneipenbesuch

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 1: Mysteriös: Erikas Tochter verschwand nach einem Kneipenbesuch

44 Min.Ab 12

Erika (67) sucht seit 1992 ihre Tochter Angelika. Die damals 23-Jährige verschwindet nach einem Kneipenbesuch plötzlich. Noch heute wartet Erika verzweifelt auf ein Lebenszeichen von Angelika. Julia Leischik hofft, den mysteriösen Fall mithilfe der Zuschauer lösen zu können. Kurz nach Rachels Geburt verlässt ihr jamaikanischer Vater Robert seine Familie. Noch heute leidet sie darunter, ihren Vater nicht zu kennen. Julia Leischik reist nach Jamaika und begibt sich auf Spurensuche.

