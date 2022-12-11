Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 10vom 11.12.2022
45 Min.Folge vom 11.12.2022Ab 12

Mariola wird 1974 in Warschau als Agnieszka geboren und direkt nach ihrer Geburt in einem Kinderheim abgegeben. Mit zwei Jahren wird sie von einem ostpreußischen Ehepaar adoptiert und die kleine Familie wandert 1978 nach Deutschland aus. Erst mit 16 Jahren erfährt sie von der Adoption. Ihr Wunsch, ihre leibliche Mutter kennenzulernen, wird seither immer größer. Julia hofft, Mariolas Mama zu finden, doch die Suche gestaltet sich schwieriger als gedacht.

