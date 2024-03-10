Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Bilder und Erinnerungen mit besonderer Bedeutung

SAT.1Staffel 11Folge 10vom 10.03.2024
Bilder und Erinnerungen mit besonderer Bedeutung

Folge 10: Bilder und Erinnerungen mit besonderer Bedeutung

45 Min.Folge vom 10.03.2024Ab 12

Ein Brief aus Kanada von seiner leiblichen Mutter wirft den damals zehnjährigen Josef aus der Bahn. Sie sei schwer krank, schreibt sie, und wünsche sich nur ein Foto ihres Sohnes. Josef schickt das gewünschte Bild nach Kanada und wartet sein Leben lang sehnsüchtig auf Antwort. Wird Julia das Rätsel um Josefs kanadische Familie lösen? Außerdem unterstützt Julia die 60-jährige Heike bei der Suche nach ihren Wurzeln.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

SAT.1
Alle 13 Staffeln und Folgen