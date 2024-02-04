Eine tragische Geschichte und ein großer Wunsch Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 5: Eine tragische Geschichte und ein großer Wunsch
Folge 5
Als Daniela geboren wird, sind ihre Mutter und ihr Vater Antonio noch minderjährig. Die Großmutter mütterlicherseits verbietet die Beziehung ihrer Tochter zum italienischen Gastarbeiter und versteckt seine Tochter Daniela vor ihm. Erst 40 Jahre später erfährt Daniela, wie sehr ihr Vater immer wieder um sie gekämpft hat, bis er schließlich 1999 verstarb, ohne seine Tochter je wiederzusehen. Daniela ist erschüttert und hat nur einen Wunsch: ihre italienische Familie zu finden.
