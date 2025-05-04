Verschollen: René ist auf der Suche nach seinem leiblichen VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Verschollen: René ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater
45 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12
René wächst mit seiner Mutter in Ilmenau, Thüringen, auf. Über seinen Vater weiß er nur, dass er als Soldat in der DDR stationiert war und aus Aserbaidschan stammt. Als René sieben Jahre alt ist, steht eines Tages plötzlich sein leiblicher Vater vor der Tür. Die Zeit, die René mit ihm verbringen darf, ist die glücklichste seiner Kindheit. Doch nachdem sein Vater einige Tage später zurückfahren muss, hört René nie wieder etwas von ihm. Warum hat er sich nie wieder gemeldet?
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH