Verschollen: René ist auf der Suche nach seinem leiblichen Vater

SAT.1Staffel 12Folge 13vom 04.05.2025
45 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 12

René wächst mit seiner Mutter in Ilmenau, Thüringen, auf. Über seinen Vater weiß er nur, dass er als Soldat in der DDR stationiert war und aus Aserbaidschan stammt. Als René sieben Jahre alt ist, steht eines Tages plötzlich sein leiblicher Vater vor der Tür. Die Zeit, die René mit ihm verbringen darf, ist die glücklichste seiner Kindheit. Doch nachdem sein Vater einige Tage später zurückfahren muss, hört René nie wieder etwas von ihm. Warum hat er sich nie wieder gemeldet?

SAT.1
