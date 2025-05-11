Lebenslüge und Enttäuschung: Gunnar sucht seine MutterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 14: Lebenslüge und Enttäuschung: Gunnar sucht seine Mutter
45 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Gunnar sehnt sich nach seiner leiblichen Mutter Edeltraut. Er wächst mit einer schweren Lebenslüge auf, denn seine Adoptiveltern erzählen ihm, dass seine leibliche Mutter sich das Leben genommen hat. Nun hofft der 61-Jährige, Edeltraut doch noch kennenzulernen. Ob Julia und ihr Team im Großraum Dresden einen entscheidenden Hinweis bekommen, bleibt abzuwarten.
Genre:Reality, Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH