Toskas Familie wurde vor langer Zeit auseinandergerissen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Toskas Familie wurde vor langer Zeit auseinandergerissen
45 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Toskas (68) Familie wurde vor langer Zeit auseinandergerissen. Nun sucht sie verzweifelt nach ihrer Schwester Dagmar (64) und ihrem Bruder Boris (70). Julia Leischiks Spurensuche führt unter anderem nach Holland und nach Frankreich.
